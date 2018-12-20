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VETERİNER KONTROLÜ OLMADAN İZİNSİZ KESİM!

VETERİNER KONTROLÜ OLMADAN İZİNSİZ KESİM!

İzinsiz domuz eti kesimi ve imalatı!

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Veteriner kontrolü olmadan izinsiz kesim ve imalat yapmak
19.12.2018 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Gümrük Dairesi ekiplerince, Alsancak’ta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini H.U.(E-51)’nun yaptığı The Pork Shop isimli işyerinde yapılan denetimde veteriner kontrolü olmadan hayvan (domuz) kesimi ve üretim yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu iş yerinde yapılan aramada, 145 kilo domuz eti, 5 kilo sosis ve 3 adet domuz kellesi ve bahse konu şahısın ikametgâhında yapılan aramada ise 245 kilo domuz eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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