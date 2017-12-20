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MARTILARIN EFENDİSİ

MARTILARIN EFENDİSİ

Martıların Efendisi

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Yapımı :2017 - Türkiye

Tür :Dram ,  Romantik

Yönetmen :Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular :Mehmet Günsür,  Bige Önal,  Timuçin Esen,  Nejat İşler,  Barış Yıldız

Senaryo :Meriç Demiray

Yapımcı :Erol Avcı

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Martıların Efendisi Film Konusu

İstanbul'da deniz kenarında, kendi halinde bir hayatı olan Martıların Efendisi (Mehmet Günsür), yıllardır beklediği misafire sonunda kavuşmuştur. Denizden çıkıp gelen saf ve masum Rüya (Bige Önal), MEF'in dünyasını değiştirmiştir. Ancak Rüya'nın da bazı sırları vardır ve bu sırlar, Martıların Efendisi'ni, uzak durmaya çalıştığı dış dünyanın tüm kötülükleriyle yüz yüze getirecektir.

 

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