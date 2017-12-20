MARTILARIN EFENDİSİ

İstanbul'da deniz kenarında, kendi halinde bir hayatı olan Martıların Efendisi (Mehmet Günsür), yıllardır beklediği misafire sonunda kavuşmuştur. Denizden çıkıp gelen saf ve masum Rüya (Bige Önal), MEF'in dünyasını değiştirmiştir. Ancak Rüya'nın da bazı sırları vardır ve bu sırlar, Martıların Efendisi'ni, uzak durmaya çalıştığı dış dünyanın tüm kötülükleriyle yüz yüze getirecektir.