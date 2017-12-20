FERDİNAND
Ferdinand
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Yapımı :2017 - ABD
Tür :Animasyon , Aile
Yönetmen :Carlos Saldanha
Oyuncular : -
Seslendirenler :David Tennant, Anthony Anderson, John Cena, Bobby Cannavale, Kate McKinnon
Senaryo : -
Yapımcı : -
Ferdinand Film Konusu
Korkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek şekilde sevimli ve dost canlısı olan boğa Ferdinand, sahibi Nina ile İspanya'da mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir çiftliğe gönderilir, oradan da boğa güreşlerine çıkmak üzere seçilir. Ailesinin yanına yeniden dönmek isteyen Ferdinand, bunun için çiftlikteki arkadaşlarıyla birlikte kaçarak büyük bir maceraya atılır.
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