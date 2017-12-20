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FERDİNAND

FERDİNAND

Ferdinand

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Yapımı :2017 - ABD

Tür :Animasyon ,  Aile

Yönetmen :Carlos Saldanha

Oyuncular : -

Seslendirenler :David Tennant,  Anthony Anderson,  John Cena,  Bobby Cannavale,  Kate McKinnon

Senaryo : -

Yapımcı : -

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Ferdinand Film Konusu

Korkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek şekilde sevimli ve dost canlısı olan boğa Ferdinand, sahibi Nina ile İspanya'da mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir çiftliğe gönderilir, oradan da boğa güreşlerine çıkmak üzere seçilir. Ailesinin yanına yeniden dönmek isteyen Ferdinand, bunun için çiftlikteki arkadaşlarıyla birlikte kaçarak büyük bir maceraya atılır.

 

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