MasterChef yarışmacı şaşırttı! Hangi şefi...
MasterChef yarışmacı şaşırttı! Hangi şefi...
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'MasterChef Türkiye' yarışmasının 17 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde güldüren anlar yaşandı.
Son 5'e kalan yarışmacılar Güzide, Alican, Ekin, Cemre ve Batuhan, yakınlarına yöneltilen "En çok hangi şefi seviyorlar" sorusunun cevabını tahmin etmekte oldukça zorlandı.
Hangi şefin ismini söylecekleri şaşıran yarışmacılar arasından doğru tahmin edenler 1 bir puan kazanırken, yanlış tahmin yapanlar da şeflerin esprili bir şekilde sitemlerine maruz kaldı.
Batuhan'ın cevabı: Somer şef, Batuhan'ın annesinin cevabı: Somer şef
Güzide: Somer şef, Güzide'nin ablası: Mehmet şef
Cemre: Somer şef, Cemre'nin anneannesi: Mehmet şef
Alican: Danilo şef, Alican'ın kuzeni: Danilo şef
Ekin: Mehmet şef, Ekin'in kardeşi: Mehmet şef
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