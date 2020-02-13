MEÇHUL CESEDE OTOPSİ YAPILDI!

10.02.2020 tarihinde, Yenierenköy’ün kuzey sahilinde deniz kenarında ölü olarak bulunan kimliği meçhul erkek cesedi üzerinde, 13.02.2020 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi neticesinde, ceset üzerinde delici, kesici ve/veya ateşli silah yaralanmasına bağlı herhangi bir iz tespit edilmezken, cesedin 20-40 yaş aralığında ve 3-4 haftalık ölü olabileceği değerlendirilmiştir.

Söz konusu cesedin, Türkiye’nin Tarsus ilçesinde balık avladığı sırada 11 Ocak tarihinde kaybolan Oktay AVCI isimli şahsa ait olabilme ihtimali üzerine ülkemize gelen, Oktay AVCI’nın babası İbrahim AVCI’dan ve ceset üzerinden DNA testi için numuneler alınmıştır.

Cesedin aşırı deformasyona uğramış olmasından dolayı kimlik teşhisi bu aşamada mümkün olmayıp, yapılacak DNA testleri sonrası kimlik teşhisinin kesinleşmesi beklenmektedir. Soruşturma devam etmektedir.