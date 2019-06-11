MECLİS BUGÜN TOPLANIYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.Genel Kurul çalışmalarının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Genel Kurul bugün denetim görevini yerine getirecek.Meclis Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde ise, Güney Kıbrıs’ın Fatih Gemisi personelinin tutuklanmasıyla ilgili girişimi, Kıbrıs konusu ve ekonomi konuşulmuştu.

Genel Kurul’da dün ayrıca Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısının da ele alındı. Yasa tasarısının üçüncü görüşmesi ise, ivediliği olmadığından gelecek hafta yapılacak.