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  3. Mehmet Akacan davasında 3 zanlıya 3 gün tutukluluk
Mehmet Akacan davasında 3 zanlıya 3 gün tutukluluk

Mehmet Akacan davasında 3 zanlıya 3 gün tutukluluk

Mehmet Akacan davasında 3 zanlıya 3 gün tutukluluk

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İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 5 el ateş ederek, yaralayan zanlılar yakalandı.

Mehmet Akacan’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından tutuklanan 3 zanlı bu sabah, Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Zanlılara 3 gün  tutukluluk verildi.

BRTK

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