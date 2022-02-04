Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Avustralya Sidney'de pes dedirten bir olay yaşandı. Kentteki işlek bir noktada bulunan bankta cinsel ilişkiye giren çift, etrafta çocukların olduğu yönünde uyarı almalarına rağmen yaptıkları şeye devam etti. Gözaltına alınan kadın ve erkek, suçlu bulunursa hapis cezasına çarptırılacak.

Avustralya'da duyanları hem utandıran hem de kızdıran bir olay meydana geldi. Sidney'in en işlek ve en popüler noktalarından birinde yer alan alışveriş merkezinin önünde, etraftakilere aldırmadan cinsel ilişkiye giren çift büyük tepki topladı.

UYARILARA ALDIRMADILAR

Etraftaki vatandaşların 'burada çocuklar var' uyarılarına aldırış etmeyen ve yaptıkları şeye devam eden çiftin rahatlığı pes dedirtti. Bu sırada kahvaltı eden bir vatandaş, hemen karşısındaki çifti cep telefonuyla kameraya aldı.

POLİSE ŞİKAYET ETTİLER

Çevredekilerin talebine rağmen bölgeden ayrılmayan çift, polise şikayet edildi. Olay yerine gelen ekipler, çifti gözaltına alarak karakola götürdü. Önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılacak çift, suçlu bulunması durumunda para cezası ya da 6 ay hapisle cezalandırılacak.

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