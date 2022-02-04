Dolar kaç TL oldu? Piyasalarda son durum...

Dolar 4 Şubat Cuma günü 13.55 TL'den işlem görüyor. Kurda dün açıklanan Ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen kur tarafında bir baskı yaratmadı. Güne 13.57 TL seviyelerinde başlayan kur, yatay seyire devam ediyor.

Yılbaşından bu yana, yukarıdaki 13.87 ve aşağıdaki 12.88 seviyeleri arasında işlemler görülen kurda; son 15 günde ise, kabaca 13.65-13.25 aralığında gelgitler görülüyor. Doların Euro karşısında güç kaybetmesi, Dolar/TL'yi aşağı yönde baskılıyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.55 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.355 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 4 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 4 Şubat 2022 Dolar yorumları: Dolaru kurunun dün 50 günlük hareketli ortalaması üzerinde kalmaya devam ettiği gözlemlendi. Teknik görünüm bugün itibariyle 13,44 seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalamanın altında kalıcı bir hareket olmadığı müddetçe geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini işaret ediyor. 13,44 seviyesi altında kalıcı bir hareket 13,00 desteğine doğru bir düşüşü beraberinde getirebilecekken, kurun 13,40 seviyesi üzerinde kalıcı olması durumunda ise 13,66 ve 13,95 dirençleri takip edilecek.

sözcü.com.tr