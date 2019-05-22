"MERYEM'İN ONU ÖLDÜRECEĞİNDEN HABERİM YOKTU"

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden cinayet duruşmasına Meryem Doğu’nun ardından dün de eşi Mehmet Doğu tanık kürsüsüne çıktı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden cinayet duruşmasına Meryem Doğu’nun ardından dün de eşi Mehmet Doğu tanık kürsüsüne çıktı. Mahkemede ifade veren Mehmet Doğu, olaydan kısa bir süre önce Memduh Ulugün’ü yatak odalarının penceresinin altında gördüğünü, eşi Meryem Doğu’nun onu görünce huzursuz hareketleri de eklenince şüphelendiğini ve eşinin telefon kayıtlarını incelediğini söyledi. Kayıtlarda gördüğü aramaları eşine sorduğunu, eşinin ise olanları ağlayarak anlattığını söyleyen Mehmet Doğu, olaydan bir gün önce yaşananları öğrendiğini olay günü de bunu Memduh Ulugün’e sorduğunu söyledi. Mehmet Doğu şunları söyledi,

"Meryem’in onu öldüreceğinden haberim yoktu”

“Olay günü sabahı bir video kaydı çektim. Meryem ile Memduh abiyi suçluyordum. İkisini de kabahatli buluyordum. Videoda Memduh abiye soruyorum. Bana neden bunu yaptın? Neden karımla birlikte oldun? Amacım çektiğim videoyu onun eşine göstermekti. Meryem’i de bana olanları daha önceden anlatmadığı için suçluyordum. Sabah videoyu çektikten sonra birkaç kez evime gelip kaydı istedi. Ben de onu kovdum. Saat 12.00 civarında evde çocuklarla beraberdim. Birden sesler duydum. Dışarı çıktım, baktım Meryem Memduh abinin üzerindeydi. Önce bıçağı görmedim. Yanlarına yaklaşınca fark ettim. Kavga ediyorlar sandım. Durumu görünce Meryem’i itekledim. Memduh abiye yardım etmeye çalıştım. O esnada birileri Meryem’i alıp götürdü. Ben de eve gittim. Yarım saat sonra polis geldi, beni aldı. Benim olayda rolüm yok. Eğer öldürmek isteseydim. Bunu her zaman yapabilirdim. Çok fırsat bulabilirdim. Ölüsünü dahi kimse bulamazdı. Ama benim öyle bir niyetim olmadı. Meryem’in onu öldüreceğinden haberim yoktu.”

Doğu’nun tanıklığının ardından dava savcının istintakı için 23 Mayıs’a ertelendi.