SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE TAMİRAT ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, St Hilarion kavşağından Salih Miroğlu Koruluğuna kadar olan bölümde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan tahribatın tamiratı ve iyileştirme çalışmaları önümüzdeki günlerde başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan “Lefkoşa Girne Anayolunda Selden Etkilenen Kesimlerin Tamirinin Yapılması” konulu ihale süreci çerçevesinde yüklenici firma Tüfekçi Ltd. ile sözleşme imzalandı.

Çalışmalar sırasında, şerit kapamasına gidileceğinden sürücülerin yola planladıklarından önce çıkmaları tavsiye olunur. Yapım çalışmaları süresince Karayolları Dairemiz tarafından yapılacak çalışmalar ile ilgili gerekli duyurular yapılacaktır. Sürücülerin çalışma yapılacak bölgedeki hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.