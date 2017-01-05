MESAJLAŞMAK ZARARLI MI?

Mesaj yazmak, günümüzde hemen herkesin elinde bulunan cep telefonlarının sık kullanılan fonksiyonlarından biri. Ancak uzmanlar fazla mesajlaşmanın özellikle eller için tehlike yaratabileceğini söylüyor. De Quervain Tenosinoviti, yani başparmak tendon sıkışması bunlardan biri.

El ve Mikrocerrahi Uzmanı Prof. Dr. Eftal Güdemez, fazla mesajlaşmanın ve mesaj yazarken uygunsuz el ve bilek pozisyonunun çeşitli rahatsızlıklara sebep olabileceğini söylüyor.

Bunların başında ise de quervain tenosinoviti, yani başparmak tendon sıkışması geliyor.

Sorunun en belirgin özelliği bilek ağrısıyla başlayıp daha sonra başparmağa doğru yayılmayla sonlanan ağrı, şişlik ve kimi zaman da uyuşma.

Sık ve sürekli tekrar gerektiren hareketleri mümkün olduğunca kontrollü yapmanın önemini vurgulayan Prof. Güdemez, de quervain tenosinoviti hastalığının aynı zamanda yeni doğum yapan ve emziren annelerde de sıklıkla görüldüğünü belirtiyor.

Güdemez, hastalarda ilk olarak konservatif tedavi yöntemlerini denediklerini, öncelikli olarak atel kullandıklarını, duruma göre ateli ilaçla desteklediklerini ve daha ağrılı, uzun süren durumlarda ise ağrılı bölgeye steroid enjeksiyonu yaptıklarını söylüyor.

Bu uygulamalara rağmen ağrıda azalma olmaz ve günlük yaşam kalitesini düşürecek hareket kısıtlılığı durumu devam ederse cerrahi müdahale kaçınılmaz oluyor. (NTV)