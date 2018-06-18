METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre; Bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir