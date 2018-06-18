18 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızda artış olması muhtemel. Detaylarla ilgilenmek zihninizi yorabilir, kendinize zaman ayırmaya özen göstermelisiniz. Maddi durumunuzla ilgili kontrolünüz dışında gelişen olaylar gerilmenize sebep olabilir. Ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Hareketli gündeminizde yaratıcılığınızı keyif aldığınız konulara aktarabileceksiniz. Uluslararası konular gündeminizde olabilir. Bu konulardan para kazanabilirsiniz. Karşınıza çıkacak fırsatları akıllıca değerlendirmeniz size para kazandıracaktır. Hobilerinize yönelebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sizin için hareketli bir gün. Birden çok konuyla ilgilenebilirsiniz. İletişim konusunda yoğun olmanız sizi zihinsel olarak yorabilir. Mesleğinizde başarılı olmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya özen göstereceksiniz. Mesleğiniz ile ilgili eğitimler alabilir ya da araştırmalar yapabilirsiniz. İş yerinizdeki konumunuzu yükseltmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İletişim yönünden hareketli bir gündesiniz. Bilginin kaynağına inerek, detaylı araştırmalar yaparak iş konusunda bilginizi arttırabilirsiniz. Düzenlenen eğitimlere katılmak, grup çalışmaları yapmak ufkunuzu genişletebilir. Geleceğiniz ile ilgili konularda planlarınızı yaparken endişeli bir tutum içinde olacağınız anlar var. Olayları akışa bırakmakta fayda vardır.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda bugün endişeli bir ruh halinde olabilirsiniz. Gelir ve giderlerinizi gözden geçirebilir, lükse kaçan harcamalarınızı kontrol etmek sizi rahatlatacak Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Kontrolünüz dışında gelişen olaylara karşı temkinli olmanızda fayda vardır.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Beraber çalıştığınız kişilere yaptığınız işle ilgili bilgiler verebilirsiniz. İşi geliştirmek ya da tamamlamak için ekip çalışması yapmanız olasıdır. Yaptığınız işle ilgili sorumluluklarınız artacaktır. Bu konuda araştırmalar içine girebilir, işi detaylandırıp bir akış programı hazırlayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerin sağlık problemleri ile ilgileneceğiniz anlar var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ortaklaşa konularının gündeminizi etkilemesi olasıdır. Finansal olarak yaptığınız ortalıklarda kazanma şansınızın yüksek olduğu bir gün. Eşinizle ya da sevgilinizle keyif alacağınız planlar yapabilir, ortak paylaşımlarınızı çoğaltabilirsiniz. Alış – veriş yapabilir, harcamalarınızda lükse kaçmanız mümkün olur. Kişisel bakım için kendinize zaman ayırabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Mesleki gruptaki arkadaşlarınızla görüşmeler yapabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde ilerleme kaydedebilmek için sorumluluk almanız gerekebilir. İletişim konularında kendinizi net ifade etmek istemeyebilirsiniz. Düşüncelerinizi kendinize saklayacağınız bir gün.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Eviniz ve aileniz ile ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Ailede olan gayrimenkulleriniz ile ilgilenebilirsiniz. Bu konuda alım satım işlemleri olabilir. Değerlendirmelerinizi mantıklı bir şekilde yapıyor olmanız kazanç sağlamanıza yardımcı olur. Geleceğe dair planlarınızda yurt dışına yerleşmeyi düşünebilirsiniz. Babanız ile ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün uğraştığınız işlerde daha rahat bütünü görebilirsiniz. Bilginin hızlı aktığı bir gündesiniz. Ufkunuzun açıldığı ve yeni şeyler öğrenmek için cesaret göstereceğiniz anlar var. Çocuklarınızın gelişimi konusuyla ilgilenmeniz olasıdır. Kendinize zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gün. Hobilerinize vakit ayırmanız size iyi gelecektir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Bu durum sizi duygusal olarak etkileyebilir. Çalışma ortamınızda bugün detaylarla ilgilenmek yerine işlerinize bütünsel yaklaşmayı tercih edebilirsiniz. İşlerinizde farklı bakış açıları yaratmak sizin için keyiflidir. Çalışma ortamınızda bir arkadaşınızın sağlık problemi ile ilgilenebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün iş yerinizde dikkatiniz dağınık olabilir. Detaylara odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Eşinizin veya sevgilinizin size ihtiyacı olabilir, ilgilenmenizde yarar var. Ortak paylaşımda bulunduğunuz konular hakkında konuşabilirsiniz. Yaşam alanınızda değişiklikler yapabilir, daha keyifli hale getirmek için alış- verişe çıkabilirsiniz.