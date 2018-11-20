METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Hava sıcaklığı...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, sıcaklık, kaç derece, 20 Kasım 2018
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