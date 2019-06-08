METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki nispeten serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu doğu kesimler hafif sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.