ALTIN FİYATLARINDA HAREKET VAR MI?

Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlere dengeli devam ediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte 8 Haziran altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 240,6 lira

Çeyrek Altın: 397 lira

Cumhuriyet altını: 1.619 lira