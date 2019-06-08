ALTIN FİYATLARINDA HAREKET VAR MI?
Altın...
A+A-
Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlere dengeli devam ediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte 8 Haziran altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 240,6 lira
Çeyrek Altın: 397 lira
Cumhuriyet altını: 1.619 lira
Etiketler : altın fiyatları, altın ne kadar oldu, 8 Haziran 2019, çeyrek altın, gram altın, yarım altın
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.