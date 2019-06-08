8 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Kendinizi daha canlı ve keyifli hissedebileceğiniz konulara zaman ayırabilirsiniz. Aşk ve eğlenceli gelişmeler vurgulanmakta.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Evde ya da ailevi konularda daha aktif olabilirsiniz. Evde cömert ve kararlı olabileceğiniz koşullar var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yakın çevrenizde hareketlilik, ziyaretler ve yolculuklar açısından canlı bir gündesiniz. Düşüncelerinizde daha kararlı olabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gündeminizde harcamalar ve parasal konuları öne çıkaran gelişmeler olabilir. Alışveriş yaparken daha gerçekçi olmaya dikkat edin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün Ay burcunuzda ilerliyor. Bu nedenle kişisel konulara ve sizi hassas kılan şeylere daha çok zaman ayırabilirsiniz. Niyetleriniz yönünde kritik adımlar da atabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bazı oyalayıcı durumlar ya da gururunuzu ilgilendiren bir konuda daha kırılgan olabilirsiniz. Belki de karşılıksız bir uğraş içinde olabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün sosyal konular, arkadaşlıklar ve hedefleriniz açısından daha dışadönük ve eğlenceli olabileceğiniz imkanlar var. Bir grup içinde daha etkin de davranabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Hafta sonu olmasına karşın size daha fazla yükümlülük getiren durumlar olabilir. Ancak kendinizi sahnede, ışık altında da bulabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

. Kendinizi geliştirmek ve daha pozitif hissetmek adına güzel bir gündesiniz. Ancak fikirlerinizde biraz daha esnek olmaya gayret edin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gururunuzu ilgilendiren bir konu kırılganlık yaratabilir. Karşınızdakilere güvenmek ve paylaşım konusunda daha dikkatli olmalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İlişkilerde ve genel olarak evlilik hayatında daha dengeli ve hassas olmaya gayret etmelisiniz. Duygusal açıdan dışsal etkilere çok açık olabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Kendinize zaman ayırmaya, biraz gevşemeye de çalışın. Kimi zaman hizmet etmek ve çaba göstermek durumunda kalabilirsiniz.