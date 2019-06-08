8 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Kendinizi daha canlı ve keyifli hissedebileceğiniz konulara zaman ayırabilirsiniz. Aşk ve eğlenceli gelişmeler vurgulanmakta.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Evde ya da ailevi konularda daha aktif olabilirsiniz. Evde cömert ve kararlı olabileceğiniz koşullar var.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Yakın çevrenizde hareketlilik, ziyaretler ve yolculuklar açısından canlı bir gündesiniz. Düşüncelerinizde daha kararlı olabilirsiniz.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Gündeminizde harcamalar ve parasal konuları öne çıkaran gelişmeler olabilir. Alışveriş yaparken daha gerçekçi olmaya dikkat edin.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün Ay burcunuzda ilerliyor. Bu nedenle kişisel konulara ve sizi hassas kılan şeylere daha çok zaman ayırabilirsiniz. Niyetleriniz yönünde kritik adımlar da atabilirsiniz.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bazı oyalayıcı durumlar ya da gururunuzu ilgilendiren bir konuda daha kırılgan olabilirsiniz. Belki de karşılıksız bir uğraş içinde olabilirsiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bugün sosyal konular, arkadaşlıklar ve hedefleriniz açısından daha dışadönük ve eğlenceli olabileceğiniz imkanlar var. Bir grup içinde daha etkin de davranabilirsiniz.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Hafta sonu olmasına karşın size daha fazla yükümlülük getiren durumlar olabilir. Ancak kendinizi sahnede, ışık altında da bulabilirsiniz.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
. Kendinizi geliştirmek ve daha pozitif hissetmek adına güzel bir gündesiniz. Ancak fikirlerinizde biraz daha esnek olmaya gayret edin.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Gururunuzu ilgilendiren bir konu kırılganlık yaratabilir. Karşınızdakilere güvenmek ve paylaşım konusunda daha dikkatli olmalısınız.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
İlişkilerde ve genel olarak evlilik hayatında daha dengeli ve hassas olmaya gayret etmelisiniz. Duygusal açıdan dışsal etkilere çok açık olabilirsiniz.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Kendinize zaman ayırmaya, biraz gevşemeye de çalışın. Kimi zaman hizmet etmek ve çaba göstermek durumunda kalabilirsiniz.
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