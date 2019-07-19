METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu doğu kesimler yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.