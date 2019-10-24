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METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. 
Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir. 

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