METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

KKTC geneli alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında..

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, pazar gününe kadar hava sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Kıyı kesimlerde hava sıcaklığı 13-17 derece dolaylarında, iç kesimlerde ise 15-17 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.