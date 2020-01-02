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ZAM YAĞMURU!

ZAM YAĞMURU!

Seyrüsefere de okkalı zam

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2020 yılına girdiğimiz ilk gün zamlar da peşi sıra gelmeye başladı.

Ehliyetlerin ardından seyrüsefer ücretlerine de zam geldi. Zamlar yüzde 4 ile yüzde 8 oranında zamlandı.

Buna göre Benzinle Çalışanlar Ağırlığı 1016 kilograma (kg) kadar olanlar (1016 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.39, Ağırlığı 1017-1270 kilogram (kg) olanlar (1270 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.68, Ağırlığı 1271-1524 kilogram (kg) Her bir kg. için 1,68 olanlar (1524 kilogram dahil), Ağırlığı 1524 kilogramdan (kg) yukarı Her bir kg. için 2,35 TL oldu.

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