METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI!

Hava sıcaklığı 35-38 derece dolaylarında olacak Hava sıcaklığı bir hafta boyunca 35-38 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos’a kadar, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık az bulutlu öğle saatleri parçalı az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; diğer günlerde ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde genellikle 35 - 38 derece, sahillerde ise 31 - 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.