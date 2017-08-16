TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI!
Hayati tehlikesi var!
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Gönyeli kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, 88 yaşındaki Mehmet Münür Mimi ağır yaralandı.
Polis açıklamasına göre Mimi, öğle saatlerinde FF 881 plakalı aracıyla önce refüj içerisindeki levhaya, ardından çember içindeki başka bir levhaya çarptı.
Kazada ağır yaralanan Mimi, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi. Mimi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Etiketler : Gönyeli kavşağı, kaza, Mehmet Münür Mimi
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