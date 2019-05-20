METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren cumartesi gece yarısına kadar Kuzey Afrika üzerinden gelecek toz yüzünden hava kirliliği yaşanacağı uyarısında bulundu.
Daireden yapılan yazılı açıklamada, bölgeye taşınacak toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, tozlu hava
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