METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi...

“SAĞANAK VE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ, BU GÜN ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK”

“KUZEY SAHİL, BEŞPARMAKLAR VE KARPAZ BÖLGESİNDE ‘ŞİDDETLİ YAĞIŞ’ SINIRINA ULAŞILDI”

GİRNE KAYMAKAMI ERİŞMEN, GİRNE’DE DÜN GECE İTİBARIYLA 93 SU BASKINI İHBARI ALDIKLARINI AÇIKLADI

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI: “GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İLE KERVANSARAY KAVŞAĞI ARASINDAKİ GÜZERGAHTA YOĞUN SU BİRİKİNTİSİ VAR. BU YOLU DEĞİL, ÇEVRE YOLUNU KULLANIN”

Meteoroloji Dairesi, dün öğleden sonra başlayan sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışın bu gün öğle saatlerine kadar etkili olacağını duyurarak, yetkilileri ve vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Dairesi, özellikle Kuzey Sahil, Beşparmaklar ve Karpaz bölgesinde “şiddetli yağış” sınırına ulaşıldığını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, “Dün öğleden sonra başlayan ve aralıklı olarak bugün öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış sonucunda düşen yağış miktarı yer yer, özellikle Kuzey Sahil ve Beşparmaklar ile Karpaz bölgesinde, ‘şiddetli yağış’ sınırına (76-100 mm) ulaştı. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

ERİŞMEN: “DÜN GECE İTİBARIYLA SU BASKINLARI KONUSUNDA BİZE ULAŞAN İHBAR SAYISI 93”

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Girne’de dün akşam su baskınları meydana geldiğini belirterek, akşamki gelişmeleri Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirdi.

Erişmen, dün akşam geç saatlere kadar baskınların olduğu yerde olduğunu ifade ederek, saat 02.00 civarında buradan ayrıldığını ve o ana kadar kendilerine su baskınları konusunda ulaşan ihbar sayısının 93 olduğunu söyledi.

Girne’de, itfaiye, polis, sivil savunma ve Girne Belediyesi ekiplerin yer aldığı bir kriz masası oluşturulduğunu dile getiren Mustafa Erişmen, özel sektörün ve Sahil Güvenlik’in kendilerine dozer ve vidanjör desteği verdiğini de söyledi.

Araçların yollardan çekildiğini ifade eden Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, yaralanma konusunda herhangi bir ihbar almadıklarını da sözlerine ekledi.

Bu arada yağışlardan dolayı mağdur olanların 0548 811 55 04, 0533 834 29 73, 0548 847 38 17, 0548 830 28 23 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi.

POLİS UYARDI: “DİKKATLİ ARAÇ KULLANIN”

Polis Basın Subaylığı, Girne şehir içinde, Girne Amerikan Üniversitesi ile Kervansaray Kavşağı arasındaki güzergahta yoğun su birikintisi olduğunu duyurdu.

Polis, salon araçların bu yolu değil, Çevre yolunun kullanılmasını isteyerek, diğer yollarda da su birikintisi olabileceğini belirtti, vatandaşlara “dikkatli araç kullanın” çağrısı yaptı.

KÜÇÜKKAYMAKLI ŞEHİTLERİNİ ANMA TÖRENİ, ERTELENDİ

Öte yandan, bu sabah yapılacağı açıklanan Küçükkaymaklı Şehitleri anma töreni elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileriki tarihe ertelendi.

GİRNE’DEKİ YENİ YIL ETKİNLİKLERİ DE İPTAL OLDU

Girne Belediyesi, bugün Girne’de yapılacak yeni yıl çocuk partisinin ve Karaoğlanoğlu’nda düzenlenecek yeni yıl etkinliğinin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.