25 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Öğle saatlerinde beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakmalısınız. Hem kendi hem de başkalarının durumunu daha iyi anlamaya çalışın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ortaklaşa konulara odaklısınız ve kendinizi daha bağlı hissedebilirsiniz. Öğle saatlerinde başkaları ile paylaşabileceğiniz çok şey var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Hafta sonu olmasına karşın yapacak çok iş bulabilirsiniz. Bu arada başkalarına hizmet etmek ve çaba içerisinde olmak da gerekebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Hayatın eğlenceli ve yaratıcı yönlerine daha açıksınız. Bugün içinizden geldiği gibi hareket etmek isteyebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

.Eve yönelik harcamalar ve keyif veren konular var. Ancak duygusal alanda biraz daha dengeli ve esnek olmaya bakmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Duygularınızı daha iyi ifade edebileceğiniz ve aynı zamanda daha üretken olabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Eşinizin para ya da güvenlik durumu ile daha fazla ilgilenebilirsiniz. Başkalarından beklentilerinizde daha esnek olmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

.Bugün eve ve ailenize yönelik konular, değişiklikler daha çok olabilir. Öğle saatlerinde güzel ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün geçmişten kaynaklanan ve üzerinizde duygusal bir yük yaratan konular olabilir. Kendi kendinizi yıpratmamaya bakmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gelecek beklentileriniz, ümitleriniz üzerinde durabilirsiniz. Arkadaşlardan ve gruplardan daha çok destek arayabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Hafta sonu olmasına karşın kendinizi yüklü ve sorumlu hissedebilirsiniz. Ailevi sorumluluklar da bağlayıcı olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sezgilerinizden daha fazla yararlanabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı olabileceğiniz fırsatlar bulmanız da zor değil. Uzaklar, yolculuklar, keşifler gündeme gelebilir.