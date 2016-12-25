  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Lefkoşa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C

25 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

»
25 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Öğle saatlerinde beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakmalısınız. Hem kendi hem de başkalarının durumunu daha iyi anlamaya çalışın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ortaklaşa konulara odaklısınız ve kendinizi daha bağlı hissedebilirsiniz. Öğle saatlerinde başkaları ile paylaşabileceğiniz çok şey var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Hafta sonu olmasına karşın yapacak çok iş bulabilirsiniz. Bu arada başkalarına hizmet etmek ve çaba içerisinde olmak da gerekebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Hayatın eğlenceli ve yaratıcı yönlerine daha açıksınız. Bugün içinizden geldiği gibi hareket etmek isteyebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

.Eve yönelik harcamalar ve keyif veren konular var. Ancak duygusal alanda biraz daha dengeli ve esnek olmaya bakmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Duygularınızı daha iyi ifade edebileceğiniz ve aynı zamanda daha üretken olabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Eşinizin para ya da güvenlik durumu ile daha fazla ilgilenebilirsiniz. Başkalarından beklentilerinizde daha esnek olmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

.Bugün eve ve ailenize yönelik konular, değişiklikler daha çok olabilir. Öğle saatlerinde güzel ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün geçmişten kaynaklanan ve üzerinizde duygusal bir yük yaratan konular olabilir. Kendi kendinizi yıpratmamaya bakmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gelecek beklentileriniz, ümitleriniz üzerinde durabilirsiniz. Arkadaşlardan ve gruplardan daha çok destek arayabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Hafta sonu olmasına karşın kendinizi yüklü ve sorumlu hissedebilirsiniz. Ailevi sorumluluklar da bağlayıcı olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sezgilerinizden daha fazla yararlanabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı olabileceğiniz fırsatlar bulmanız da zor değil. Uzaklar, yolculuklar, keşifler gündeme gelebilir.

Bu haber toplam 401 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ19 Aralık 2016 Pazartesi 00:25
  • 17 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ17 Aralık 2016 Cumartesi 00:45
  • 16 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ16 Aralık 2016 Cuma 09:10
  • 15 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ15 Aralık 2016 Perşembe 08:59
  • 14 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ14 Aralık 2016 Çarşamba 00:18
  • 13 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ13 Aralık 2016 Salı 00:18
  • 12 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ12 Aralık 2016 Pazartesi 00:29
  • 10 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ10 Aralık 2016 Cumartesi 00:03
  • 9 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ09 Aralık 2016 Cuma 00:44
  • 7 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ07 Aralık 2016 Çarşamba 00:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ASTROLOJİ
    SİNEMALAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kıbrıs 724 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim