MEZARLIKTAKİ ARAÇLARI SOYDU!

Lefkoşa kabristanlığında araçlar içerisinde hırzılık yapan bir kişi tutuklandı.

Uzun süredir Lefkoşa kabristanlığında araçlar içerisinden çeşitli kişisel eşyaların çalınması ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada bugün mezarlık içerisinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen İ.Ş. (E-67) tutuklanmıştır.

Söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada daha önceden yine mezarlık içerisinde bir araçtan çalınan USB bellek bulunarak emare olarak alınmıştır. Yapılan ileri soruşturmada ilk tespitlere göre 2 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.