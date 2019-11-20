Mısır püsküllerini çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün!

Mısır püskülü çayı ne zaman içilir? Etkileri nelerdir?

Evinizde mısır pişirirken püsküllerini atıyor musunuz? Bin bir derde deva olan bu bitkinin yalnızca püskülleriyle sağlıklı bitki çayı yapabilirsiniz. Son günlerde birçok hastalığın tedavisinde kullanılan mısır püskülü çayı ile sağlığınızı koruyabilirsiniz. Peki mısır püskülü çayı ne zaman içilir? Etkileri nelerdir?

Mısır püskülü, kalp hastalıklarını ve yüksek kolesterolü önlemede etkili olan stigmasterol ve sitosterol içerir. Ayrıca, vücudun glikoz seviyelerini düzenlemenin yanı sıra, ağız ve cilt koşullarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Mısır püskülünü kullanmanın en yaygın yolu çay şeklinde olabilir.

MISIR PÜSKÜLÜNÜN ETKİLERİ

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR

Mısır püskülü çayı, tansiyonu yüksek insanlar için harikadır. Vücuttaki insülin seviyelerini arttırarak kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda kalp yetmezliği, yüksek kolesterol, diyabet v.b için şifa deposu doğal bir tedavi yöntemidir.

BÖBREK HASTALIKLARINA İYİ GELİR

Böbrek problemleri için iyi bir ilaçtır idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşları, mesane enfeksiyonu dahil tüm böbrek sorunlarının tedavisi için oldukça etkilidir. İdrar attırma özelliğinden dolayı, toksinler ve diğer zararlı maddeler vücudunuzdan etkin bir şekilde atılabilir. Bu nedenle idrar söktürücü bu çay, ilk olarak sabah bir fincan içilmelidir. Akşam yemeğinden önce içilmesi de uyurken vücuttaki toksinlerle savaşmaya yardımcı olabilir. Öğlen içilmesi durumunda gün boyu sık sık tuvalete gitme eğiliminizi arttırdığı için önerilememektedir.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Bu doğal çay, sindirim problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Araştırmalara göre mısır püskülü çayı safra kesesinde depolanarak, yiyeceğin uygun şekilde sindirilmesine yardımcı olabilir.