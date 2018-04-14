MÜHÜRLER KIRILMADI

Gece kulüpleriyle ilgili davayı görüşen Yüksek Mahkeme, seks işçiliği yapıldığına dikkat çekti

Suna ERDEN

Yüksek İdare Mahkemesi (YİM), Lefkoşa sınırları içerisinde bulunan, işletme izinleri olmadığı için Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından mühürlenerek, faaliyetleri durdurulan dört gece kulübünden Kings Gece Kulübü’nün ara emri talebiyle ilgili kararını dün açıkladı.

Başkan Gülden Çiftçioğlu, Yargıç Tanju Öncül ve Yargıç Beril Çağdal’dan oluşan Yüksek İdare Mahkemesi, davacı gece kulübünün ara emri talebini reddetti. Bu kararla faaliyetleri durdurulan diğer üç gece kulübünün yargı yolu da tıkanmış oldu. YİM, kararında belediyenin haklılığına vurgu yaparken, mahkemeye sunulan şahadet ve dinlenen tanıkların ifadeleriyle gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığının görüldüğünü de belirtti. Böylelikle ilk kez gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığı mahkeme tarafından tespit edildi. Kararın ardından Diyalog’a konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ilk kez gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığına dair mahkeme kararı verildiğini belirterek, “Bu karar çok önemlidir. İlk kez bir mahkeme seks işçiliği yapıldığına vurgu yapmıştır. Biz aldığımız kararın arkasındayız. Pazartesi itibariyle Lefkoşa sınırları içerisindeki gece kulüplerinin yatı yerlerini de kapatacağız” dedi.

Belediyeye karşı dava açmışlardı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 22 Şubat 2018 tarihinde sınırları içerisindeki “Crazy, King, Freedom ve Fly” isimli gece kulüplerini işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürleyerek, faaliyetlerini durdurmuştu. Dört gece kulübü mahkemeye başvurarak belediyenin kararının iptali için dava açmıştı. Bu dört gece kulübünden King Gece Kulübü de esas dava sürerken, mühürlerin açılması ve belediyenin kararının dava bitene kadar durdurulması için “ara emri” başvurusunda bulunmuştu. Ara emri duruşmalarında LTB, yasalara aykırı olmasına rağmen, gece kulüplerinde çalışan konsomatrislerin seks işçisi olarak kullanıldığını dair iddiada bulunarak tanıklar dinletmişti.

YİM: Seks işçiliği yapılıyor

Gerçekleştirilen duruşmalar sonucu YİM, ‘ara emri’ talebiyle ilgili kararını dün açıkladı.

Başkan Gülden Çiftçioğlu, Yargıç Tanju Öncül ve Yargıç Beril Çağdal’dan oluşan Yüksek İdare Mahkemesi, oy birliği ile verdiği kararda belediyenin mühürlerinin esas dava bitene kadar kaldırılmasına yönelik başvuruyu iptal etti. Kararda, bir ara emri başvurusunda haklılık noktasının kıstas alındığı, belediyenin haklı olduğu, yaptığının yanlış olmadığı belirtildi. Kararda, ara emri davasında gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığına dair tanıklar dinletildiğini belirten YİM, mahkemeye sunulan şahadetlerde seks işçiliği yapıldığının görüldüğü vurguladı. Mahkeme, belediyenin uygulamasında haklı olduğuna, yasalara aykırı olmasına rağmen seks işçiliği yapıldığına bulgu yaptıktan sonra, King Gece Kulübü’nün mühürlerin kaldırılması yönündeki talebini reddettiklerini açıkladı.

Harmancı: Bu bir ilk

Öte yandan YİM’in kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Büyük bir gururla ifade edebilirim ki ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta bir mahkeme, hem de daha üstü olmayan bir Yüksek İdare Mahkemesi, gece kulüplerinde izin başvurusu haricinde seks işçiliği yapıldığına karar vermiştir. İlk kez gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığı mahkeme tarafından da tespit edilmiştir. Kararın alınmasında öncülük eden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna, Başkanı Mine Atlı’ya ve kararı onayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim.

Düzenlenecek olan Çalıştay açısından da belge niteliğinde bir karar alınmıştır” şeklinde değerlendirme yaptı.

Yatı yerleri de kapatılacak

Diyalog’a da konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ilk kez gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığına dair mahkeme kararı verildiğini belirterek, “Bu karar çok önemlidir. İlk kez bir mahkeme seks işçiliği yapıldığına vurgu yapmıştır. Biz aldığımız kararın arkasındayız. Pazartesi itibariyle Lefkoşa sınırları içerisindeki gece kulüplerinin yatı yerlerini de kapatacağız” dedi.(diyalog)