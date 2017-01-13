NUTELLA KANSEROJEN Mİ?

Nutella'dan kanserojen madde iddiasına karşı kampanya

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun (EFSA) palmiye yağının kanserojen maddeler içerdiğini açıklamasının ardından, bu yağın yoğun olarak kullanıldığı Nutella'nın imalatçısı Ferrero yağın güvenli olduğunun vurgulandığı bir reklam kampanyası başlattı.

İtalya'nın dünyada en çok tanınan gıda ürünlerinden biri olan Nutella, lezzetini ve uzun raf ömrünü büyük ölçüde halmiye yağına bağlı. İmalatçı şirket Ferroro, ayçiçek yağı gibi alternatiflerin kullanılması durumunda Nutella'nın tadının değişeceğini savunuyor.

Şirketin son üç aydır İtalyan televizyonlarında giriştiği reklam kampanyalarında boy gösteren Vincenzo Tapella Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Palmiye yağı olmadan Nutella üretmek, gerçek ürünün tadını bozar ve geriye atılmış bir adım olur" dedi.

En ucuz bitkisel yağ olan palmiye yağından yılda 185 bin ton kullanan şirketin başka bir bitkisel yağ kullanmasının, şirkete yıllık 8 ila 22 milyon dolarlık ek maliyet getirebileceği tahmin ediliyor.

Avrupa Gıda Güvenlik Kurumu EFSA, geçen Mayıs'ta palmiye yağının 200 dereceden yüksek ısılarda rafine edilmesi halinde, diğer bitkisel yağlardan daha çok kanserojen madde ortaya çıkarttığını açıklamıştı.

Ancak EFSA, palmiye yağının tüketilmemesi tavsiyesinde bulunmamış ve risk düzeyinin belirlenmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylemişti.

AB Komisyonu kullanımını kısıtlayabilir

Avrupa Komisyonu'nun gıda ürünlerinde palmiye yağındaki GE olarak bilinen kanserojen maddenin kullanımını kısıtlayabileceği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve BM Gıda ve Tarım Örgütü de GE'nin arz ettiği tehlikeye dikkat çekmekle birlikte, palmiye yağının tüketilmemesi tavsiyesinde bulunmadı.

Konu, İtalya'nın en büyük marketler zinciri Coop'un kendi markalı ürünlerinde palmiye yağını kullanmayı yasaklamasından, Barilla'nın da palmiye yağını kullanmayacağını açıklamasından sonra, ülkede tartışılan bir konu haline geldi.

Palmiye yağı, doğal kırmızı rengini değiştirmek ve kokudan arındırmak için yüksek ısılarda rafine ediliyor. Ancak Ferroro rafine etme işlemini 200 ısının altında yaptığını savunuyor.

EFSA'ya göre ürünlerinde palmiye yağı kullanmaya devam eden tek şirket Ferroro değil. Kuruluş, Nestle ve Unilever'in de çikolata ve margarin gibi ürünlerde palmiye yağı kullandığını söylüyor.

EFSA'nın açıklamasından sonra İtalya'daki Nutella satışları geçen yıl Ağustos ayına kadarki dönemde yüzde üç düştü. Ancak şirkete göre satışlar daha sonra yüzde dört arttı. Nutella'nın dünya genelindeki satışlarının ise etkilenmediği ve yıllık yüzde beş ila altı devam ettiği kaydedildi.