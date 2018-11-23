ÖĞRETMEN SENDİKALARI PANKARTLI EYLEM YAPTI!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının Öğretmenler Günü kutlama programı devam ederken Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Atatürk Kültür Merkezi önünde pankartlı eylem yaptı.

Sendikalar adına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Atatürk’e başöğretmenliği ünvanının verildiği gün olan 24 Kasım’ın, karanlık bir Türkiye’nin Atatürk’ün açtığı yenilikçi, reformist düzene geçişinde öğretmenin rolünün vurgulaması açısından önemli olduğunu söyledi.

Atatürk’ün manevi kişiliğinin ardına sığınan kesimlerin bugünü istismar ettiğini savunan Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i de eleştirdi.

Ülkede eğitimin ihmale uğradığını, tarikatların eğitimde söz sahibi yapılmaya çalışıldığını savunan Elcil, Bakan Özyiğit’i sürece uyum sağlamak ile suçladı.

Konuyla ilgili verilen sözlerin havada kaldığını belirten Elcil, “Öğretmen sendikaları olarak gelişmeye dönük, eğitimin çağdaş anlamda yapılması için her türlü özveri ve kavgayı vermeye devam edeceğiz. Karanlığa geçit vermedik, vermeyeceğiz” dedi.