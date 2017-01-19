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Olanlar Oldu

Olanlar Oldu

Olanlar Oldu

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2017 - Türkiye

Komedi

Hakan Algül

Ata DemirerTuvana TürkayÜlkü DuruSalih KalyonRecep Renan Bilek

Ata Demirer

Necati Akpınar

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Film Özeti

Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.
Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde tamamlandı.

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