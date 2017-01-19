Olanlar Oldu
Olanlar Oldu
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2017 - Türkiye
Komedi
Hakan Algül
Ata Demirer , Tuvana Türkay , Ülkü Duru , Salih Kalyon , Recep Renan Bilek
Ata Demirer
Necati Akpınar
Film Özeti
Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.
Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde tamamlandı.
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