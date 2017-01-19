MOANA
MOANA
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Animasyon
Süre: 107 Dak.
Yönetmen : Ron Clements, John Musker
Oyuncular : -
Seslendirenler : Merih Ermakastar , Tülay Bursa , Fatih Özacun , Figen Sümeli , Sefa Zengin
Senaryo : Taika Waititi , Ron Clements , John Musker , Pamela Ribon , Jared Bush
Yapımcı : John Lasseter , Osnat Shurer
Diğer Adı : Vaiana
Film Özeti
Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.
Disney'in çok sevilen bazı animasyonlarını yönetmiş John Musker ve Ron Clements'in yönettiği Moana'da Dwayne Johnson ve genç oyuncu Auli'i Cravalho, orijinal seslendirme kadrosunda.
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