Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Animasyon

Süre: 107 Dak.

Yönetmen : Ron Clements, John Musker

Oyuncular : -

Seslendirenler : Merih Ermakastar , Tülay Bursa , Fatih Özacun , Figen Sümeli , Sefa Zengin

Senaryo : Taika Waititi , Ron Clements , John Musker , Pamela Ribon , Jared Bush

Yapımcı : John Lasseter , Osnat Shurer

Diğer Adı : Vaiana

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Film Özeti

Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.

Disney'in çok sevilen bazı animasyonlarını yönetmiş John Musker ve Ron Clements'in yönettiği Moana'da Dwayne Johnson ve genç oyuncu Auli'i Cravalho, orijinal seslendirme kadrosunda.