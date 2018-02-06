44 yaşındaki Veli Çelik dün Taşlıca’da ölü olarak bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada Çelik’in cansız bedeninin dün öğle saatlerinde Taşlıca bölgesinde bulunduğu kaydedildi. Öğrenilen bilgiye göre Çelik ovada koyun beklediği sıralarda kalp krizi geçirmesi sonucu hayata gözlerini yumdu. Açıklamada, ceset üzerinde darp izine rastlanmadığı, otopsi için Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı eklendi.