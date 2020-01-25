ÖLÜ SAYISI 20'YE ULAŞTI!

Elazığ merkezli depremde hasar gören Malatya’nın Doğanyol ilçesine gelen TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla bir araya geldi.

AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre ölü sayısı 20’ye ulaştı.