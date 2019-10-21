ÖLÜM NEDENLERİ BELLİ OLDU!

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

19.10.2019 tarihinde, Girne’de, yapımı devam eden bir bina önünde ölü olarak bulunan Nijerya uyruklu İbrahim Khaleel BELLO (E-25)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı çok parçalı kafa kemiği kırığı, beyin kanaması ve iç organ yaralanmaları” sonucu olduğu tespit edilirken, yine Girne’de aracı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Servet YAŞAR (E-56)’ın ise ölüm sebebinin kalp yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.