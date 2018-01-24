ÖLÜMÜ HERKESİ ÜZDÜ

Lefkoşa’nın sevilen siması 45 yaşındaki Orhan Onurhan, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu dün yaşamını yitirdi

Eski milletvekili ve bakanlarımızdan Erdal Onurhan’ın oğlu Orhan Onurhan, kalp rahatsızlığı dolayısıyla dün hayatını kaybetti.

Lefkoşa’nın sevilen simalarından 45 yaşındaki Onurhan’ın ölümü, ülkede büyük üzüntü yarattı.

Onurhan’ın yarın İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa’da toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada, Erdal Onurhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün (dün) sabah saatlerinde canımızdan çok sevdiğimiz oğlumuz Orhan’ı kaybettik. Dünya iyisi ve arkadaş canlısı birisiydi. Ama sözün bittiği yereyiz” ifadelerini kullandı.(Kıbrıs)