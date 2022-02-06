Omicron hız kesmiyor

Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor. ABD'li doktor Omicron'u ele veren ilk semptomları açıkladı.

2 yıldır hayatımızda olan Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicronvaryantı ile gündemde.

Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron Dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı sorumlusu olacak gösteriliyor.

ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.

Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.

OMICRON'UN EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLARI NELER?

King's College London Epidemiyoloji bölümünden, ZOE Covid Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Tim Spector BBC'ye, "Omicron'un, Delta varyantını hafif semptomlarla geçiren aşılanmış insanlarda gördüğümüz gibi geçtiğini düşünüyoruz" dedi.

Binlerce kişinin uygulamaya kaydettiği semptomların verilerini toplayan araştırmacılar Delta ve Omicron varyantlarının semptomlarını analiz ediyor.

Şimdiye kadar kaydedilen beş ortak semptom:

Burun akıntısı

Baş ağrısı

Yorgunluk (hafif ya da şiddetli)

Hapşırma

Boğaz ağrısı

Bu hafif semptomlar daha çok aşılanmış ya da başka şekilde bağışıklık kazanmış kişilerin verileriyle belirlendi.

HANGİ BELİRTİLER ENDİŞE VERİCİ?

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) aşağıdaki semptomlara dikkat edilmesini öneriyor:

Birden devamlı öksürük

Yüksek ateş

Koku ve tat kaybı

ATEŞ KOVID-19'UN KESİN BELİRTİSİ Mİ?

37.,8 C'nin üzerindeki vücut sıcaklığı yüksek ateş belirtisi. Ateş, vücut Covid-19 dahil herhangi bir enfeksiyonla savaştığı zaman ortaya çıkıyor.

Vücut termometresi kullanmak çok önemli. Ancak eğer evinizde bu termometreden yoksa ateşinizin olup olmadığını göğüs veya sırtınızda sıcaklık hissedip hissetmediğinize bakarak anlayabilirsiniz.

Soğuk algınlığı genelde ateşe yol açmıyor. Bu nedenle eğer ateşiniz varsa test yaptırmanız tavsiye ediliyor.

Hürriyet