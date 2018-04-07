ÖNCE YEMEK YEDİLER, SONRA ÖLDÜRDÜ!

Solomos Apostolidis cinayetinin zanlısı olarak Erdinç Şentürk tespit edildi. KKTC polisi başvurusu üzerine Türkiye polisi alarma geçti. Cinayetin detayları ise dehşet verici;

Devrim DEMİR

KKTC’de günlerdir aranan ve önceki akşam Arapköy yakınlarındaki ormanlık alanda ölüsü bulunan Solomos Apostolidis’in öldürülmesi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

28 Mart tarihinde Bostancı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptıktan sonra kayıplara karışan Apostolidis’in cesedi 8 gün sonra önceki gün dağlık alanda bir işçi tarafından bulunmuştu.

Polisin soruşturma kapsamında cinayetin zanlısı olarak belirlediği Erdinç Şentürk’ün cinayetin ardından 29 Mart tarihinde saat 15.30 sıralarında yurt dışına kaçtığı belirlendi. Havadis, cinayetin perde gerisini araştırdı.

Girne’de dönercide görüldüler

Cinayete kurban giden Solomos Apostolidis’in sık sık Kuzey’e geçerek Girne’de bulunan bir casinoya gittiği öğrenildi.

Apostolidis’in gittiği casinoda Erdinç Şentürk, isimli krupiyer ile birkaç aydır arkadaşlık yaptığı ve Şentürk’ün Ocak ayında casinodaki işinden ayrıldığı belirtildi.

En son 28 Mart tarihinde Şentürk’ün ve Apostolidis’in saat 17.15 sıralarında bir dönercide yemek yedikten sonra Apostolidis’in aracı ile bölgeden ayrıldıkları tespit edildi.

Şentürk’ün arkadaşı da ülkeyi terk etti

Havadis’in elde ettiği bilgide, Şentürk olay gecesi aynı casinoda çalışan bir arkadaşının kaldığı lojmana gitti.

Burada kıyafetlerini değiştiren Şentürk’ün bir gün sonra ülkeden çıkış yaptığı tespit edildi.

Polis, kayıp haberinin ardından 3 gün sonra Apostolidis’in kullanımındaki salon aracı tespit etti, Girne şehir içinden topladığı kamera görüntülerinden yola çıkarak zanlının eşkâlini tespit etti.

Şentürk’ün 28 Mart gecesi, arkadaşının kaldığı lojmana gittiğini tespit eden polisler evde yapılan aramada, Şentürk’ün poşet içinde üzeri kanlı kıyafetleri bulundu.

Şentürk’ün arkadaşı da soruşturma amaçlı gözaltına alındı ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı. Soruşturulan şahsın serbest kalmasının ardından, ülkeden kaçtı.

Başı taşla ezildi kısmen yakıldı

Önceki akşam bulunmasının ardından Morga kaldırılan Solomos Apotolidis’in cesedine yapılan otopside ölüm sebebinin “künt travmalara bağlı kafa kemikleri parçalı kırıkları ve beyin kanaması” sonucu olduğu belirlendi. Apotolidis’in, özellikle baş kısmında kısmi yanıklar da tespit edildi.

Polis dün de olay yerinde inceleme yaptı

Apostolidis’in Arapköy yakınlarında ormanlık alanda bulunmasının ardından yapılan ilk incelemeden sonra polis dün de bölgede inceleme ve arama yaptı.

Polis, Apostolidis’in cesedinin bulunduğu yerde yanık taş parçaları da dahil şüpheli görülen her şeyi inceledi.

Cenazesi sabah saatlerinde teslim edildi

64 yaşındaki Solomos Apostolidis’in cenazesi ise dün yapılan işlemlerin ardından sabah saatlerinde Güney’den gelen ailesine teslim edildi.

Apostolidis’in cenazesi Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile sabah saat 10.00 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’nda ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere Güney Kıbrıs’a götürüldü.

Havadis