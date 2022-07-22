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Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak

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Önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 38 – 41;  sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 23 – 29 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen sürede KKTC alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava periyod süresince açık olacak; rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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