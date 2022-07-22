Aralarında intihar anlaşması yaptılar! “Onu aşkla öldürdüm”

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşanan bir olay ülkede gündem yarattı. 73 yaşındaki Graham Mansfield, 71 yaşındaki eşi Dyanne ile aralarında bir intihar anlaşması yaptıklarını söyleyerek onu öldürdü. Evlerinin bahçesinde karısının boğazını keserek öldüren adam savunmasında eşinin hastalığı nedeniyle dayanılmaz bir acı içinde olduğunu ve kendisine “Artık dayanamıyorum” dediğini söyledi.

Manchester şehrinde yaşayan yaşlı bir çift, 40. evlilik yıl dönümlerini kutladıktan haftalar sonra 71 yaşındaki Dyanne’in dördüncü evre akciğer kanseri olduğunu öğrendi. İkili hastalığın tedavisine başladıkları dönemde evlerinde bir gün otururken kendi aralarında bir intihar anlaşması yapmaya karar verdi. Dyanne kocasına işler çok kötüye gittiğinde kendisini öldürüp öldüremeyeceğini sorduğunda Graham, karısının vefatından sonra intihar etmesi şartıyla teklifini kabul etti. Dyanne’in kanser olduğunu öğrendiklerinden sadece birkaç ay sonra ikili anlaştıkları gibi intihar anlaşmasını hayata geçirdi.

HAZIRLIKLARINI YAPTILAR

Evlerini toplayan, derin dondurucudaki gıdaları ihtiyaç sahiplerine dağıtan ve günlük olarak yapılan rutin işlerini iptal eden Graham, karısının ve kendisini ölümü için büyük hazırlıkları tamamladı. Karısının hastalığı nedeniyle derin bir acı çektiğini söyleyen Graham, “Evin kapılarını kilitledikten sonra yan yana iki sandalyeye oturduk. Ona ‘Hazır mısın’ diye sordum. Bana ‘Evet hiç sesimi çıkartmayacağım’ cevabını verdi. Elimdeki bıçakla onun boğazını kestim. Ardından intihar ettim. Ertesi gün uyandığımda ise ölmediğimi fark ettim ve polisi arayarak suçumu itiraf ettim” dedi.

“ONU AŞKLA ÖLDÜRDÜM”

Koronavirüs kısıtlamalarını kapsayan seyahat yasakları doğrultusunda ötenazi için başka bir ülkeye gidemediklerini ifade eden Graham, “Onu aşkla öldürdüm. Çünkü kendisi acı çektiği için ölmek istedi. Onu çok seviyorum. Biz yanlış bir şey yapmadık. Başkalarından izin almamıza gerek yoktu. Bu bizim kararımızdı.” dedi.

İkili arasındaki intihar anlaşmasının doğruluğundan şüphe eden mahkeme, kasten adam öldürme suçundan Graham’a iki yıl ertelenmiş hapis cezası verdi. Verilen cezadan memnun olduğunu ifade eden Graham, yaptığından pişman olmadığını dile getirdi.

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