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ÖZER BOYACI HAYATINI KAYBETTİ

ÖZER BOYACI HAYATINI KAYBETTİ

Özer Boyacı hayatını kaybetti

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Ülkemizin tanınımış iş insanlarından Levent Şirketler Grubu’nun sahibi Özer Boyacı dün akşam hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen Boyacı’nın ölüm nedeni ve cenaze merasimiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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