TÜM DUALAR KÜBRA İÇİN

Alayköy yolundaki kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki sürücü yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Melin DOBRAN

Lefkoşa-Alayköy yolunun ikinci kilometresinde dün meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Kübra Ulu ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, Ulu’nun öğle saatlerinde GA 863 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği, aracın yoldan çıkarak yol içerisindeki ağaca çarptığı, yan kısmı üzerinde sürüklendiği ve Ahmet Ceylan'a ait bahçe duvarına çarptığı kaydedildi.

Kübra Ulu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kazanın ardından genç sürücünün çok sayıda yakını hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. Alayköy’ün hayat dolu ve sevilen genç kızlarından olan 22 yaşındaki Kübra Ulu’nun hayata tutunması için tüm sevenleri dua ediyor.

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