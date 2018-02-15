ÖZGÜRGÜN DÜĞÜN YAPTI!
Özgürgün çifti en mutlu gününü ölümsüzleştirdi
A+A-
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, bir süredir nişanlı olduğu oyuncu İnci Pars ile birlikteliğini düğünle taçlandırdı.
Özgürgün çifti ailesi arasında gerçekleştirilen düğünde çektirdiği fotoğrafı İnci Pars dün sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı.
Sevgililer Günü nedeniyle eşi Hüseyin Özgürgün’e atfen sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaşan İnci Pars Özgürgün, mesajda en mutlu günlerini ölümsüzleştiren kareyi kullandı.
Etiketler : Hüseyin Özgürgün, İnci Pars, düğün
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.