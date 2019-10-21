ÖZGÜRGÜN'DEN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA...

Eski başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Özgürgün, dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Özgürgün, UBP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına onay vermesinin ağrına gittiğini aktardı,UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı oyuna getirmek isteyenler olduğunu savundu.

Özgürgün, Bazı yayın organlarında, kendisi ile ilgili yargısız infazların devam ettiğine dikkat çekerek, dokunulmazlığının kaldırılmış olmasının değil, yıllarca birlikte çalıştığı arkadaşlarının birkaç dakika içinde el kaldırıp, suçluymuş gibi bir hava yaratılmasının kendisini yaraladığı belirtti.

Özgürgün, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı oyuna getirmek isteyeneler olduğunu da kaydederek, Tatar’ın bu konuda eli kolu bağlı bir tavır sergilediğini savundu.

Hayatı boyunca şahsi çıkarı; toplumun, devletin ve Türkiye’nin önüne koymadığını aktaran Özgürgün, “KKTC’de herkes, kişisel hesap yapanların kurbanı olduğumu çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.