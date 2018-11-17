ÖZYİĞİT'İN LONDRA'DAKİ TEMASLARI SÜRÜYOR

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Londra’daki temas ve görüşmelerini sürdürüyor.

Temasları çerçevesinde KKTC’den görevlendirilen öğretmenler, İngiltere Türk toplumu Futbol Federasyonu temsilcileri ile Temsilcilikte bir araya gelen Özyiğit, TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’yı ziyaret ederek, onuruna verilen yemeğe katıldı. Özyiğit ziyaretlerinde Tuncalı ile Yalçın’a Kıbrıs’a özgü birer anı plaketi de takdim etti.

Londra’da bulunduğu süre içerisinde Eğitim Konsorsiyumu, geçtiğimiz haftalarda oluşturulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Örgütü temsilcileri, bazı basın mensupları ile de biraraya biraraya gelecek ve Konsorsiyum kurucularından, İngiltere’deki Türk çocuklarının eğitimine ciddi katkılar veren Kelami Dedezade anısına düzenlenecek anma etkinliğine katılacak olan Özyiğit, ayrıca bazı Türk okullarına da ziyaretler gerçekleştirecek.

Bakan Özyiğit, İngiltere’deki Temsilcilik Merkezi’nde, İlköğretim Daire Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ve Eğitim Ateşesi Gülgün Özçelik’in de katılımıyla Londra Türk Dili Okullarında görevli öğretmenlerle biraraya geldi.

İngiltere’ye KKTC’den görevlendirilen eğitimcilerle fikir alışverişinde bulunarak, onların görüş, öneri ve düşüncelerini dinleyen Özyiğit, İngiltere’deki çocuklarımızın kendi dil ve kültürlerine sahip çıkarak yetişmelerini sağlama yönündeki uğraşlarının kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Londra Türk Futbol Federasyonu ile görüşme Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ayrıca, Mali ve Genel Sekreter Ozan Beliğer, Gençlik ve Altyapı Birimi Başkanı Erdoğan Baca ve Başkan Yardımcısı Bayram Çubuk’tan oluşan İngiltere Türk Futbol Federasyonu yetkilileri ile de bir araya geldi.

Londra’daki örgüt temsilcileri ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özyiğit, Londra’daki yurttaşlarımızın, örgütlerimizin çalışmaları hakkında bilgi almanın, sorunları yerinde dinlemenin önemine dikkat çekti.

“Eğitim ve Spor başta olmak üzere her alanda buradaki yurttaşlarımıza daha fazla yardımcı olabilmenin çabası içindeyiz” diyen Özyiğit, gerek İngiltere’deki yurttaşların Kıbrıs’a gönül rahatlığı ile dönebilecekleri bir yapıyı oluşturmak, gerekse de Yurtdışındaki yurttaşlara daha fazla yardımcı olabilmenin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

15 Kasım Resepsiyonu Bakan Özyiğit ve beraberindeki heyet temaslarının yanı sıra KKTC’nin 35.

Kuruluş yıldönümü nedeniyle Londra’da düzenlenen resepsiyona da katıldı.

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve yüzlerce konuğun katıldığı gecede bir konuşma gerçekleştiren Özyiğit, Londra’daki yurttaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

4’lü koalisyon hükümeti oluşturulduğunda, öncelikli gündem maddeleri arasına yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri alarak çalışma başlattıklarını belirten Özyiğit, yurtdışındaki Kıbrıslı Türkleri de kendilerinden bir parça olarak gördüklerini kaydetti.

Londra’da bulunduğu süre içerisinde çeşitli dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüştüğünü, görüşmeye de devam edeceğini belirten Özyiğit, Londra’daki yurttaşlarla iletişim kurma fırsatı yakalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sıkıntıların, sorunların aşılmasına yönelik çalışmaların büyük bir titizlikle süreceğini vurguladı.

Özyiğit, yurtdışında yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin ana dilleri olan Türkçe’yi en iyi şekilde öğrenip, doğru şekilde kullanabilmeleri için de kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.