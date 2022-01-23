Özyiğit:İstifamı sunacağım

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Resmi olmayan ilk sonuçların beklentilerinin altında olduğunu belirten Özyiğit, Genel Başkan olarak istifasını yetkili organlara sunacağını, resmi sonuçların açıklanmasının ardından da daha geniş bir değerlendirme yapılarak kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti

BRTK