PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Mehmet KARA

Başkent Lefkoşa’da, sokak arasında direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

Dün öğlen saat 13’45’te Şerif Arız Sokak’ta yaşanan kazada, 23 yaşındaki sürücü Can Arık Işıkman, park halindeki araca çarptı. Çarpışma esnasında park halindeki üç araç da birbirine çarparak hasar gördü.

Kazadan yaralanan sürücüyü gören vatandaşlar, vakit kaybetmeden yaralının yardıma koştu. Hafif yaralanan genç sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, iddiaya göre söz konusu sürücünün kaza esnasında araçta baygınlık geçirdiği ileri sürüldü.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri, kaza mahallinde detaylı inceleme yaptı.

Kıbrıs