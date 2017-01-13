13 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde sevdiğiniz insanlara program yapabilirsiniz. Çocuklarınızın yaptığı aktiviteler ilgili işler çıkabilir. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda kararlar almanız beklenebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ev hayatınızda hareketli bir gündeminiz olabilir. Bazı değişiklikler yapmak için fırsatınız olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda cesur kararlar verebilirsiniz. Emlak ve toprakla ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda farkındalığın getirdiği değişiklikler olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerde başkalarının katılımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Çalıştığınız konularla ilgili yazışmalarınıza önem vermelisiniz. Sözleşmeler gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdeki olaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizdeki gelişmelerden etkilenebilirsiniz. İşlerinizdeki tamamlanmalar nedeniyle rahatlamış hissedebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün çalışma hayatınızda eski işlerinizi toparlama fırsatı bulabilirsiniz. Parasal konularda başkalarından fikir alabilirsiniz. Gün içinde fazla harcama yapmamaya özen gösterin. Kişisel yeteneklerinizle ilgili konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. İlişkilerinizde dengeyi sağlamaya çalışın. Sonuçlanacak konular olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün kendini isteklerinize zaman ayırırken biraz bencil davranabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda ısrarcı olma eğilimindesiniz. Gün içinde ikili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Yaşanan olaylara karşı sakin kalmanızda fayda var. Kişisel konularda değişiklikler gündeme gelebilir. Kazalara karşı dikkatli olun.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün gelişen olaylarda kararsızlık yaşayabilirsiniz. Gün içinde huzursuz hissedeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikirlerinizi ifade etmekten çekinebilirsiniz. İkili ilişkilerde yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Bazı olayları kabullenmeniz işleri kolaylaştırabilir. Sakin olmanızda fayda var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla program yapmak için fırsatınız olacak. Gün içinde arzu ettiklerinizi başarabilmek kararlar alabilirsiniz. Bu konuda etrafınızdaki insanların desteğini alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerden gelen paralar olabilir. Yaşanan olaylar farkındalığınızı arttırabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün iş hayatınızda sorumluluklarınızda artışlar olabilir. Mücadelesini verdiğiniz konular çözüme kavuşabilir. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde stresler olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendi meslek grubunuzdan insanlardan destek alabilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Bazı konuları tamamlamak isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yeni ufuklara açılmak için harekete geçebilirsiniz. Olayları daha rahat algılayabileceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla keyifli programlar organize edebilirsiniz. Eğitim işlerinizde sorumluluklarınız artabilir. Yolculuklara çıkmanız gerekebilir. Yabancılarla ilgili ortak konularda farkındalığınız artabilir. Tartışmalardan uzak durun.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün işlerinizde sonlanmalar olabilir. Endişeli olduğunuz konularda daha fazla korumacı davranabilirsiniz. Finansal işlerinizi toparlamak isteyebilirsiniz. Çalıştığınız insanlara karşı sorumluluğunuz artabilir. Bazı belirsizlikler sizi zorlayabilir. İlişkilerinizle ilgili konularda daha fazla yorulabilirsiniz. Olgun davranmanız gereken durumlar yaşanabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konularda yenilenme isteği içinde olabilirsiniz. Bugün ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dengede kalmaya çalışın. Duygusal konularda özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz. İlişkilerinizde ve işlerinizde olgunlaşacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durun.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sorumluluklarınızda artış size kararlar aldırabilir. Sizi yoran konular gündeme gelebilir. Gün içinde iyi organize olmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşmak zor olabilir. Sakin olmanız gereken durumlar yaşanabilir.